КНДР готовит ядерный полигон к испытаниям

Северная Корея продолжает углублять туннель на полигоне для ядерных испытаний у деревни Пхунгери уезда Кильчжу провинции Хамген-Пукто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал 38North, специализирующийся на проблематике КНДР.

Аналитики портала отмечают активность рабочих и техники на полигоне в течение всего декабря, объемы вывозимого из туннеля грунта нарастали. К таким выводам специалисты пришли на основании спутниковых снимков. Подобная активность может говорить о том, что Пхеньян готовится продолжить свои ядерные испытания.

В предыдущий раз на полигоне в Пхунгери в сентябре 2017 года прошли испытания термоядерного заряда мощностью около 250 килотонн, пишет ren.tv

В январе Северная и Южная Кореи начали диалог по нормализации отношений между государствами.