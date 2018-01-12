Северная Корея продолжает углублять туннель на полигоне для ядерных испытаний у деревни Пхунгери уезда Кильчжу провинции Хамген-Пукто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал 38North, специализирующийся на проблематике КНДР.
Аналитики портала отмечают активность рабочих и техники на полигоне в течение всего декабря, объемы вывозимого из туннеля грунта нарастали. К таким выводам специалисты пришли на основании спутниковых снимков. Подобная активность может говорить о том, что Пхеньян готовится продолжить свои ядерные испытания.
В предыдущий раз на полигоне в Пхунгери в сентябре 2017 года прошли испытания термоядерного заряда мощностью около 250 килотонн, пишет ren.tv
В январе Северная и Южная Кореи начали диалог по нормализации отношений между государствами.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW