На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр

Российский поисковик "Яндекс" начал показывать на главной странице кино и сериалы — причем, пока совершенно бесплатно. Компания сама заплатила за лицензии правообладателям.

Появление бесплатного кино на главной странице российского поисковика подтвердила "Ведомостям" директор по развитию видеосервисов "Яндекса" Ольга Филипук. По ее словам, "Яндекс" купил права на несколько тысяч наиболее популярных фильмов, мультфильмов и сериалов.

"Постепенно библиотека расширяется. Мы в первую очередь отбираем контент, наиболее востребованный у аудитории, следом дополняем его классическими библиотеками", – сказала Филипук. При этом сумму, которую поисковик потратил на лицензии, она раскрывать не стала. По ее словам, в будущем "Яндекс" нацелен "расширять возможности видеосмотрения".

О том, собирается ли поисковик создать полноценный киносервис с большим ассортиментом контента и платной подпиской, в компании пока не говорят. Планы "Яндекса" запустить интернет-кинотеатр, доступный через браузеры, на мобильных устройствах и смарт-телевизорах, "Ведомостям" минувшей осень раскрыли источники в крупных кинокомпаниях. Сообщалось, что о проекте объявят до конца 2017-го года, однако этого так и не произошло, передает Вести.ру

На этой неделе "Яндекс" объявил о выделении ряда своих медиасервисов в отдельную дочернюю бизнес-структуру. В нее вошли "Яндекс.Музыка", "Кинопоиск", "Яндекс.Афиша" и "Яндекс.Телепрограмма", а возглавит компанию нынешний руководитель подразделения медиасервисов в российском поисковике Артем Савиновский.