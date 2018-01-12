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Беглого лидера якудзы нашли по татуировкам
// фото: vesti.ru
15:30, 12 Jan 2018
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В Таиланде задержали лидера одной из банд японской мафии — якудзы. Сигэхару Сираи годами жил в королевстве без паспорта и виз. При этом его уже почти 15 лет безуспешно разыскивала японская полиция.

Растерянный взгляд, суетливые движения, полная покорность стражам порядка: тайские полицейские бесцеремонно заставляют этого человека снять футболку. Пестрая татуировка на всю спину и плечи в стиле японских лубочных гравюр самурайской эпохи и недостающая фаланга мизинца на левой руке — единственное напоминание о былой принадлежности старика к японской мафии якудза (принято отрезать мизинцы за серьезные провинности).

Последние 15 лет 74-летний Сигэхару Сираи, задержанный в тайской провинции к северу от Бангкока, числился в международном розыске как особо опасный преступник, передает Вести.ру.

Говорят, в Японии он принадлежал к верхушке самого многочисленного мафиозного клана "Ямагути-гуми". В 2003 году японская полиция объявила Сираи главным подозреваемым в громком убийстве другого авторитета, связанного с тем же кланом. В свое время мы снимали людей из этого мира. Нам объяснили, что татуировка у якудзы носит глубокий символический смысл, это принадлежность к касте и гарантия того, что в тюрьме к тебе будут относиться не как к обычному заключенному. Здесь босс показывает нам раскраску на спине "младшего товарища".

"Это устойчивое японское выражение из четырех иероглифов — самурай, дух, торговля, талант. Т.е. — это его жизненный принцип. Воспитывать в себе самурайский дух, который поможет преуспеть в торговых делах".

Судя по наколкам пойманного в Таиланде экс-якудзы, среди коллег он отличался смелостью и умением выходить сухим из воды. Об этом говорит фигура грозного пожарного, который тушит огонь, полыхающий на всю спину, и рыжая лиса на плечах. Но в итоге татуировка его и подвела. Возможно, так бы и жил Сираи тихой жизнью провинциального пенсионера, играя в шашки и шахматы с соседями во дворе, если бы полгода назад его фото с обнаженным торсом не выложил один из пользователей социальных сетей.

Фотографии с особыми приметами объявленного в международный розыск преступника взорвали Интернет. Сейчас у них — более 14 тысяч перепостов. Для тайской полиции найти беглеца уже не составляло труда.

Сираи принадлежность к клану якудза подтвердил, но вот на вопрос о причастности к убийству отвечать отказался. Пока его арестовали за нарушение иммиграционного законодательства Таиланда. Далее последует депортация в Японию, суд и — надежда на то, что его татуировки хоть как-то помогут ему скрасить остаток жизни в тюремной камере.




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