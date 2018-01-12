Проблемы начались после того, как поставщик хлеба начал привозить его позже, чем обычно. Это привело к тому, что у магазина выстраивались очереди, и приходящих на работу продавцов «уже встречали с негативом»? передает tjournal.ru.

"Мы даже объявление повесили о том, чтобы пенсионеры приходили попозже, что хлеб достанется всем в течение дня. Но люди продолжали скандалить, доводить до слёз продавцов, звонили с жалобами в отдел торговли в горуправу, заявляли, что мы воруем хлеб у пенсионеров.

И тогда я решила: всё! Я не хочу, чтобы моим продавцам устраивали скандалы, чтобы они плакали и слушали оскорбления. Я видела, как их трясёт от всех необоснованных претензий," - рассказала Яна Гурова.

После того, как в магазине приняли решение прекратить участие в акции, некоторое время в него ещё приходили люди, ругавшие руководство за то, что их «лишили хлеба».

"Прежде я бы в такое поверить не могла. Но вот реальность оказалась жестокой. Хотели старикам помочь, они же вечно у нас обижены чем-то, но в итоге получили вот такое", - говорит женщина.

Это был уже второй магазин предпринимательницы, пытавшийся раздавать хлеб пенсионерам. Первый опыт также оказался неудачным: там пришлось свернуть акцию, так как соседние магазины жаловались на постоянные скандалы и драки в очереди за бесплатным хлебом.

По словам Гуровой, cнова участвовать в акциях по раздаче хлеба она не намерена, и вместо этого планирует заключить договор с детским благотворительным фондом и перечислять туда процент от прибыли.