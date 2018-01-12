Intel столкнулась с частыми перезагрузками процессоров из-за обновлений безопасности

Intel обнаружила, что компьютеры на базе процессоров Haswell и Broadwell могут часто перезагружаться. По данным специалистов, c которыми связались несколько пользователей, неполадки начались после установки обновлений безопасности Windows от 4 января.

Представители Intel заявили, что оперативно работают над устранением возникшей проблемы и, в случае необходимости, распространят «заплатку» по своим обычным каналам. Они добавили, что пользователям не стоит отказываться от установки текущих обновлений безопасности, связанных с так называемым «Чипокалипсисом».

9 января Microsoft прекратила рассылку обновлений безопасности против уязвимостей Meltdown и Spectre для компьютеров на базе процессоров AMD. Тогда проблема также была связана с проблемами в загрузке устройств, которые отказывались запускаться. Причиной проблемы в Microsoft назвали некорректную документацию, которую им предоставила AMD, передает tjournal.ru.