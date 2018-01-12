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Платье исполнительницы Чудо-женщины возмутило ливанцев
// фото: Ivona - bigmir)net
15:50, 12 Jan 2018
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Фотография израильской актрисы Галь Гадот в платье ливанского модельера Эли Сааб, размещенная им в "Инстаграме", вызвала настоящий переполох в соцсетях. Фотография Гадот позже была удалена из "Инстаграм"-аккаунта Сааба.

Теоретически Израиль и Ливан находятся в состоянии войны с 1948 года, и Ливан продолжает бойкотировать своего южного соседа.

"Я люблю и уважаю Эли Сааб, но, если говорить начистоту, доволен ли он, что созданное им платье носила израильская актриса?", - написал в своем "Твиттере" ливанский журналист Хеба Битар.

На вызвавшем противоречивую реакцию фото исполнительница роли Чудо-женщины предстала в голубом платье Сааба. Снимок сопровождался ее комментарием "Безупречно". Гадот в юности прошла службу в израильской армии в должности инструктора.

Фото актрисы в "Инстаграме" Сааб вызвало у некоторых негодование из-за того, что ливанский дизайнер наряжает бывшего израильского военного, передает ВВС.

Гадот пришла в платье Сааба на церемонию вручения наград Национального совета кинокритиков США в Нью-Йорке, где она вместе с режиссером Пэтти Дженкинс была отмечена специальным призом за работу в фильме "Чудо-женщина".

Решение Сааба удалить фото с актрисой вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Были те, кто его поддержал, а некоторые посчитали его действия "позорными".




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