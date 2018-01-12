Виноват шофер: въехавший в переход в Москве автобус был исправен

Следователи предъявили обвинение водителю автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве. Жертвами ДТП, произошедшего 25 декабря 2017 года, стали четыре человека, около 10 человек получили травмы.

"Следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан", - говорится в сообщении СКР.

Тихонову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более лиц.

Максимальное наказание, предусмотренное этой уголовной статьёй - семь лет лишения свободы. Следствие направило в суд ходатайство о заключении водителя под стражу, передает ВВС.

По версии следствия, 25 декабря на Кутузовском проспекте Тихонов "допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер к его остановке".

На допросе водитель рассказал, что автобус внезапно поехал сам, а остановить его не удалось из-за отказавших тормозов.

"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала, и автобус продолжил движение", - сообщили в пресс-службе СКР.

В Следственном комитете ранее заявляли, что рассматривают две версии произошедшего: либо у автобуса отказали тормоза, либо водитель не справился с управлением. Версию теракта следователи не рассматривали.

Как рассказал Интерфаксу представитель компании-перевозчика "Мострансавто", водитель автобуса имел стаж 20 лет, у него не было медицинских противопоказаний и он прошел предрейсовый медосмотр.