В Сеть утекли характеристики смартфона Samsung Galaxy S9

Пользователь популярного ресурса Reddit под ником Minhvn опубликовал фотографию, на которой якобы изображена коробка от будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S9. При этом на попавшей в кадр грани коробки перечислены некоторые характеристики устройства.

Если верить этому снимку, то смартфон получит 5,8-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1440*2880 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ основной памяти, 12-Мп основную камеру с оптической стабилизацией и 8-Мп фронтальную камеру. Кроме того, в перечне характеристик упоминаются стереодинамики AKG, сканер радужной оболочки глаза, поддержка беспроводной зарядки и защита от пыли и воды по стандарту IP 68. Наконец, комплект поставки смартфона будет включать наушники.

Как напоминает Ferra, Samsung Galaxy S9 и его увеличенная версия Galaxy S9+, вероятно, станут первыми смартфонами, которые будут оснащаться 10-нм процессором Qualcomm Snapdragon 845. Однако эти чипы получат только смартфоны, предназначенные для рынка США, а остальные устройства будут оснащены фирменным чипом Exynos 9810, передает newsru.com.