Почему зимой люди часто набирают вес

Оказывается, жировые клетки чувствительны к солнечному свету, передает "Российская газета". Летом, весной, когда достаточно солнечного света, жировые отложения быстрее сгорают. А на фоне дефицита солнца - быстрее накапливаются. Это ученые установили на примере биоинженерных моделей жировых клеток, которые подвергались воздействию дневного света.

Комментирует профессор Питер Свет, директор Института диабета Университета Альберты: "Мы увидели, что солнечный свет проникает в кожу, и, достигая жировых клеток, уменьшает липидные капли, способствуя их выходу из клетки. Недостаточное же воздействие солнца, которое мы испытываем по восемь месяцев в году, проживая в северном климате, способствует хранению жира и прибавке веса - типичная ситуация для зимы".



По мнению ученых, данное открытие поможет разработать новые методы лечения ожирения. Но одно можно сказать точно: не стоит загорать, пытаясь похудеть. Есть риск заработать ожог, а вот продолжительность и интенсивность воздействия солнца, которое бы позволяло сбросить лишний вес и при этом не навредить здоровью, пока не определены, передает meddaily.ru.