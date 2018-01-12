Американец снял на видео сход селя на свой дом

Житель Монтесито (штат Калифорния), оставшийся в городе после эвакуации из-за наводнений, снял момент схода селевых потоков на свой дом.

Американец вовремя заметил приближение "бушующей волны" и успел разбудить родителей и отогнать оказавшегося на дороге автомобилиста. На видео заметно, как кухня и другие комнаты заполняются грязью, пишет РИА Новости

Во вторник из-за сильных дождей на юге Калифорнии произошли массовые сходы селевых потоков. Под массой грязи, камней и сломанных деревьев оказались жилые районы. По данным властей округа Санта-Барбары, погибли минимум 17 человек, еще 43 считаются пропавшими без вести.

Как сообщают СМИ, пока спасателям удалось проверить около 75% поврежденных строений.





