Слова Трампа о "грязных дырах" вызвали международный скандал

В Африканском союзе осудили "вульгарный язык" и заявили, что "откровенно встревожены" заявлением президента США Дональда Трампа, в котором он назвал некоторые страны Африки "грязными дырами". Об этом сообщает The Associated Press.

Трампу напомнили, что США в значительной мере состоит из потомков рабов, которые прибыли из Африки.

"Учитывая исторические реалии того, сколько африканцев прибыло в Соединенные Штаты в качестве рабов, это заявление идет наперекор всем общепринятым моделям поведения и обычаям, - заявила представитель Африканского союза Эбба Калондо. Это особенно удивляет, так как США остаются глобальным примером того, как миграция породила нацию, основанную на сильных ценностях разнообразия и возможностей".

"Мы считаем, что такое заявление наносит ущерб нашим общим глобальным ценностям в отношении разнообразия, прав человека и взаимопонимания", - добавила Калондо.

Ранее Трамп, отказываясь от соглашения по защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки, назвал некоторые африканские страны "грязными дырами". По мнению Трампа, США должны принимать больше мигрантов из таких стран, как Норвегия.

Африканский союз — международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки.