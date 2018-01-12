Самолету Air Moldova пришлось вернутся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле

Самолет авиакомпании Air Moldova, совершающий рейс Кишинев – Верона вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле.

Как сообщает МОЛДПРЕС, пресс-секретарь Государственной авиакомпании Air Moldova Думитру Никулэицэ сообщил, что во время полета пилоты заметили трещину и приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

«Самолет благополучно вернулся в аэропорт и во время полета проблем не возникло. После посадки пассажиров пересадили в другой самолет, который отправился в Верону», - сообщил Никулэицэ.

В связи с инцидентом будет проведено расследование.

Государственная авиакомпания Air Moldova является лидером на местном рынке авиаперевозок и одним из известнейших молдавских брендов. В 2017 году авиакомпанией зарегистрирован 20%-ный рост авиаперевозок по сравнению с предыдущим годом, и пассажиропоток достиг 1 млн. 130 тыс. пассажиров. Air Moldova осуществляет полеты по 30 направлениям Европы и Азии.