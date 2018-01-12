Потребители будут получать больше информации о продуктах питания

Закон об информировании потребителей относительно пищевых продуктов был опубликован сегодня в «Официальном мониторе Республики Молдова». Документ предусматривает обеспечение более высокого уровня защиты потребителей.

Закон предоставит людям правовую основу для безопасного выбора продуктов питания, исходя из соображений безопасности здоровья, а также экономических, природоохранных, социальных и др. составляющих. Таким образом, документ направлен на защиту законных интересов потребителей и продвижение производства и сбыта качественных продуктов питания.

Закон призван служить интересам как внутреннего, так и внешнего рынка путем упрощения законодательства, введения требования обязательной маркировки пищевых продуктов четким и понятным образом в интересах потребителей, пишет МОЛДПРЕС

Так, производители или розничные торговцы должны указывать названия продуктов, используемых ингредиентов, их количество, дату производства и срок годности, условия хранения, торговое название или наименование, адрес экономического агента пищевой промышленности и другую информацию.

Новый закон соответствует законодательству в области безопасности продуктов питания и защиты потребителей и приведен к европейским стандартам.

Документ вступает в силу через 12 месяцев после его опубликования в «Официальном мониторе». В то же время правительство в течение 12 месяцев с момента публикации будет согласовывать нормативные акты с этим законом и примет необходимые меры для его применения.