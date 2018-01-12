Первый существенный холод: синоптики обещают ночью до минут 12

На последующие дни синоптики прогнозируют мороз, но без осадков.

Государственная гидрометеорологическая служба (ГМС) объявляет о понижении температуры до - 12 градусов по Цельсию. Таким образом, 13-14 января на севере страны ожидаются температуры от +1 °C до - 5 °C - днем , и от -4 °C до - 9 °C – ночью. В центральной и южной части страны столбики термометров поднимутся ближе к «плюсу», однако, мороз будет ощущаться и в этих регионах.

Самая холодная погода, однако, будут наблюдаться, в начале следующей недели, поскольку в понедельник и вторник столбики термометров будут показывать самые низкие, до настоящего времени, температуры, указывая среднюю температуру по стране от 0 °C до – 5 °C –днем и от -7 до -12 °C - ночью. Начиная с 17 января - потеплеет, возможно, выпадут осадки в виде снега и мокрого снега, пишет МОЛДПРЕС

В Молдове средняя температура воздуха зимой составляет от -1,2 °C до -3,3 °C. Самым холодным месяцем является январь, когда средняя температура воздуха составляет -3… -5 °C. Самая холодная зима наблюдалась в 1953 – 1954 гг., когда средняя температура воздуха составила -8… -9 °C, будучи на 6-7 °C ниже нормы. Самая теплая зима была зарегистрирована в 2006-2007 гг., когда средняя температура воздуха составила +1… +3, превышая норму на 4-5 °C.

В течение всего периода инструментальных наблюдений, наиболее низкая температура воздуха в зимний сезон была зарегистрирована 20 января 1963 г. - -35,3°C (с. Брэтушень, р-н Единец), а самая высокая – 26 февраля 1990 г. - +23,3 °C (Тирасполь). Нестабильность теплового режима в зимний сезон является одной из наиболее характерных особенностей климата в Молдове.