При министерстве обороны Молдовы появится новая структура

При министерстве обороны Молдовы появится новая структура – Военный инспекторат расследований и борьбы с коррупцией. Проект регламента его работы обнародовали в оборонном ведомстве.

Планируется, что новая структура возьмет на себя обязательства, которые до этого выполняли сотрудники управления генеральных проверок Минобороны.

Согласно законопроекту, в Военном инспекторате создадут два отдела – расследований и оценки в системе, а также по предотвращению коррупции и расследованию преступлений.

Персонал новой структуры будет состоять из десяти человек. При этом, согласно законопроекту, число руководящих должностей не должно превышать 30% от максимального количества персонала.

Офис ведомства расположится в молдавской столице. Структура будет заниматься расследованиями, надзором и контролем областей деятельности Минобороны.

Проект предусматривает, что сотрудники Военного инспектората смогут изымать копии и оригиналы документов, необходимых для проведения расследований, проверять правильность заключения договоров с предпринимателями, контролировать эффективность использования бюджетных и вне бюджетных средств. Сотрудникам ведомства запрещено отказывать в доступе на территорию институтов, подведомственных министерству обороны Молдовы, пишет sputnik.md

Главу Военного инспектората, как и его заместителя, будет назначать министр обороны республики. Персонал структуры будет состоять из военнослужащих-контрактников.





