Сергей Зверев игнорирует уже вторую свадьбу сына

Сын стилиста Сергея Зверева уже давно не тот карапуз, которого телезрители могут помнить по многочисленным реалити-шоу. Ему уже 24, и на днях он женился. Причем, во второй раз и на женщине, которая старше его на 8 лет.

Король гламура игнорировал эту свадьбу. Впрочем, на первой он тоже не был.

О том, почему "звезда в шоке", какая кошка пробежала между отцом и сыном, почему эпатажный стилист, по сути, отрекся от него, и какие тайны скрывает новая сноха Сергея Зверева? Представители шоу-бизнеса бурно обсуждают эти вопросы на телешоу и в соцсетях, пишет vesti.ru