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Референдума по отмене смешанного голосования не будет: Пакет документов полон ошибок и противоречит рекомендациям Венецианской комиссии
// фото: privesc.eu
19:52, 12 Jan 2018
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объяснила почему отклонила заявление инициативной группы организовать референдум по отмене смешанной избирательной системы. ЦИК выявила многочисленные процедурные нарушения и ошибки в пакете документов, представленных инициативной группой. Также, инициаторы предлагали отменить закон, который был уже отменён. В результате, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, эта инициатива не была одобрена.

Таким образом, согласно Кодексу добросовестной практики в отношении референдума, принятому Советом по демократическим выборам и Венецианской комиссией, применение референдума обязательно подразумевает уважение к правовому порядку в целом. Необходимо соблюдать процессуальные гарантии и правила в отношении разработки законопроектов или некоторых их положений.

Представители Центральной избирательной комиссии обнаружили ряд процедурных расхождений и даже ошибок. Так, после уведомления примэрии о месте и дате проведения заседания инициативной группы, не был соблюден требуемый срок в 10 дней для его организации.

Кроме того, в пакете документов, поданных в ЦИК, записаны 737 человек, один из которых дважды. Расхождения были также отмечены в сноске к протоколу, согласно которой 718 человек включены в номинальный список членов инициативной группы. В то же время в списке членов инициативной группы, который был подан ЦИК на утверждение, указаны 744 человека, а заявления о согласии и копии документов, удостоверяющих личность, представили 726 человек.

Избирательный кодекс также предусматривает, что председатель, вице-председатель и Исполнительный секретарь избираются из числа членов инициативной группы. Но в протоколе нет никаких доказательств того, что в выборах исполнительного бюро участвовали только избранные члены инициативной группы, и, кроме того, было зафиксировано, что голосовали 735 человек, то есть все участники учредительного собрания. Это зафиксировано в протоколе учредительного собрания, что еще раз доказывает, что они были избраны всеми участниками, а не исключительно сформированной инициативной группой, которая численно не совпадает с числом участников собрания, даже со всеми несоответствиями в цифрах, отмеченных до сих пор.

Существуют также расхождения между текстом законопроекта, предложенного для проведения референдума, и тем, который был представлен Центральной избирательной комиссии.

Более того, согласно Кодексу добросовестной практики по избирательным вопросам, принятому Венецианской комиссией, основные элементы избирательного права, и в частности сама избирательная система, должны быть изменены по меньшей мере за год до выборов. А в этом году должны состояться очередные парламентские выборы.

Исходя из этих аргументов и процедур, рекомендованных Венецианской комиссией, заявление о регистрации инициативной группы для организации референдума по изменению избирательной системы было отклонено.

Напомним, что несколько неправительственных организаций, аффилированных «Нашей партии», Партии коммунистов и Платформе DA, объявили, что хотят отменить смешанную избирательную систему через национальный референдум.




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