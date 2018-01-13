Хирург, оставлявший свои инициалы на печени пациентов, избежал тюрьмы

Британский хирург, который выжигал на печени пациентов свои инициалы во время операций, когда те были под наркозом, оштрафован судом на 10 тыс. фунтов. Саймон Брэмелл признал свою вину и избежал тюремного заключения.

53-летний доктор, получивший в прессе прозвище "самовлюбленный хирург", использовал аргоновый аппарат, которым производят коагуляцию (прижигание) кровеносных сосудов, для нанесения букв на печень больных, когда работал в больнице в Бирмингеме в 2013 году.

Он признал себя виновным по двум эпизодам нападения.

Суд квалифицировал его действия как нападение с нанесением побоев, чтобы отразить необычный физический ущерб, причиненный пострадавшим - при этом судья учел, что речь о нападении на пациентов с кулаками не шла и реального избиения не было, пишет ВВС.

Помимо денежного штрафа Брэмелл также приговорен к 12 месяцам общественно полезных работ.