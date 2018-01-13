Британский хирург, который выжигал на печени пациентов свои инициалы во время операций, когда те были под наркозом, оштрафован судом на 10 тыс. фунтов. Саймон Брэмелл признал свою вину и избежал тюремного заключения.
53-летний доктор, получивший в прессе прозвище "самовлюбленный хирург", использовал аргоновый аппарат, которым производят коагуляцию (прижигание) кровеносных сосудов, для нанесения букв на печень больных, когда работал в больнице в Бирмингеме в 2013 году.
Он признал себя виновным по двум эпизодам нападения.
Суд квалифицировал его действия как нападение с нанесением побоев, чтобы отразить необычный физический ущерб, причиненный пострадавшим - при этом судья учел, что речь о нападении на пациентов с кулаками не шла и реального избиения не было, пишет ВВС.
Помимо денежного штрафа Брэмелл также приговорен к 12 месяцам общественно полезных работ.
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авторы издания DW