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В Пакистане второй день идут протесты после изнасилования и убийства шестилетней девочки
// фото: ввс
21:00, 12 Jan 2018
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В пакистанском городе Касур второй день продолжаются беспорядки после изнасилования и убийства шестилетней девочки.

Тело Зейнаб Ансари было обнаружено во вторник на мусорной свалке спустя пять дней после ее исчезновения.

Полиция установила, что девочка была изнасилована и задушена. Согласно отчету медиков, у нее были множественные травмы на лице и теле, а также сломан шейный позвонок.

По данным местной полиции, за последние два года в Касуре произошло 12 убийств при схожих обстоятельствах, при этом пять из них указывают на одного и того же подозреваемого, который находится в розыске. Образцы ДНК взяты еще у 90 возможных подозреваемых.

Действия полиции подверглись резкой критике как в парламенте страны, так и в пакистанских СМИ. Некоторые обвинили полицию и местные власти в халатности и недостаточном внимании к раскрытию этого преступления.

С семьей погибшей девочки встретились местные чиновники, пообещавшие, что преступник будет пойман, сообщает ВВС.

В четверг протестующие швыряли камнями в правительственные здания и поджигали автомобили, а также подожгли одно правительственное здание в знак протеста против бездействия властей в отношении детского насилия.

В среду в ходе протестов погибли два человека, после того как разъяренная толпа попыталась штурмом взять местный участок полиции, а полицейские в ответ открыли огонь.

Как стало известно Би-би-си, власти провинции Пенджаб, где расположен город Касур, объявили вознаграждение в 10 млн рупий (90 тыс. долларов) тому, кто поможет полиции найти и арестовать убийцу Зейнаб, а также по 3 млн рупий семьям тех, кто был убит полицейскими во время протеста в среду.

Эта провинция в 2015 году уже оказывалась в центре скандала, связанного с сексуальным насилием над детьми, когда в деревне возле города Касур была обнаружена преступная группа, снимавшая на видеокамеру сцены надругательств над детьми.

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