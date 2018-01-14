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Незаконный бизнес с автомобильными запчастями главы советников Усатого
// фото: balti.md
20:04, 13 Jan 2018
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Председатель фракции «Наша партия» из муниципального совета Бельц Игорь Басистый подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Hotnews.md пишет, что с 2014 года он ввез в Молдову десятки автомобилей из стран Европейского Союза, которые разобрал и продал на запчасти. В то же время подозреваемый не уплатил таможенные пошлины за импорт и налоги за свою деятельность.

В эту схему была вовлечена мать Басистого, которая является бухгалтером ООО «Profimax», принадлежащая Игорю Басистому и через которую была проведена эта схема. Кроме того, компания импортировала также запчасти из ЕС без уплаты таможенных пошлин.

Во время обысков в доме матери Басистого были изъяты два пакета, содержащие записи о незаконной деятельности компании, включая учет товаров, находящиеся на балансе компании, документы по закупке использованных запасных частей с явными признаками подделки, вексели, счет-фактуры, а также другие документы, представляющие интерес для уголовного расследования, а также два жестких диска, содержащих информацию о бухгалтерском учете компании. А в офисе и на складах компании были обнаружены семь номерных знаков иномарок, которые официально не находятся на балансе предприятия, но были разобраны, а некоторые из них уже проданы.

Были также найдены 18 ключей от автомобилей марки VW, 10 ключей от Audi, 9 ключей от BMW, 5 ключей от автомобилей других марок. На складах обнаружены 38 автомобильных двигателей и другие запчасти от десятков автомобилей. Шесть автомобилей разбирались.

Портал smbalti.com написал, что у Басистого есть другие предприятия и незадекларированные товары. Согласно цитируемому источнику, он владеет 51% компании, управляющей рестораном, расположенном в центральной части испанского города Сантандер, недалеко от Бискайского залива. Рестораном управляет фин Басистого, Серджиу Самсон, который, однако, не был задекларирован человеком Усатого в предвыборной кампании 2015 года. Согласно декларации о доходах, поданной до местных выборов, в 2013 и 2014 годах, Басистый зарабатывал около тысячи леев в месяц. Однако, в 2015 году Басистый владел двумя роскошными автомобилями: BMW X5 и Audi A8, а также земельными участками торговыми помещениями площадью около 600 кв. м.. Декларация о доходах за 2016 год показывает, что помимо BMW и Audi у Басистого есть несколько автомобилей марки Opel, Volkswagen, Ford, Renault и т. д. В общей сложности у него десять автомобилей, восемь из которых не были задекларированы перед местными выборами, хотя он приобрел с 1997 по 2003 годы.

Кроме того, в год местных выборов Басистый вместе со своей женой купил участок площадью 60 кв. м, стоимость которого превышает 100 тыс. леев. В 2016 году он также пожертвовал 30 тысяч леев в пользу кандидата «Нашей партии» на президентских выборах. В Бельцах Игорь Басистый владеет и управляет двумя компаниями: Индиавидуальное предприятие «Basistîi Igor» и ООО «Profimax». Первая была основана в 2002 году и владеет сауной «Fregat», площадью 455 кв. м. и стоимостью более 300 тыс. леев, согласно оценке, проведенной в 2009 году.




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