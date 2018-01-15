Ученые обнаружили неожиданный вред фастфуда

Специалисты Боннского университета установили, что еда, содержащая большое количество углеводов и жиров, провоцирует реакцию организма сродни той, которая возникает при инфекциях, пишет MedicalXpress.

В ходе исследования ученые проводили эксперименты на мышах. Они давали им в пищу высококалорийный корм с низким содержанием клетчатки. В итоге у грызунов диагностировали воспалительные процессы в организмах, а в крови - большое количество белых кровяных клеток, которые борются с патогенными микроорганизмами, пишет korrespondent.net

В то же время, после перехода на обычное кормовое питание, воспаление у мышей ушло. Однако соответствующие гены и спустя четыре недели были активны.

Специалисты пришли к выводу, что диеты с низким содержанием углеводов и жиров позволяют не только снизить темпы роста ожирения среди людей, однако также уменьшить риски развития различных хронических заболеваний.