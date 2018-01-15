В Китае состоялся чемпионат мира по гребле на льду

В автономной области Внутренняя Монголия, которая находится в северной части Китая, состоялся необычный чемпионат мира по гребле. Дело в том, что участники соревновались не на обычной водной глади, а на льду. Сами лодки имеют название "ледяные драконы".

Как пишет сайт chinaplus.cri.cn, подобный чемпионат мира проходит впервые в истории. В нем приняли участие более 300 участников из 23-х стран мира, пишет korrespondent.net

Сами соревнования прошли в три дня. Спортсмены выявляли сильнейших в таких дисциплинах: мужчины-12 (количество человек в лодке), мужчины-5, мужчины-4 на дистанциях 100 и 200 метров.