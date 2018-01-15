Отмечается, что решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

По данным Якутского УГМС, в понедельник днем в некоторых районах региона температура воздуха опустилась ниже отметки в 50 градуса мороза. Например, в Оймяконе и поселке Депутатский — 53 мороза, в Усть-Нере — 54, в Батагае 55 и в Верхоянске 56 градусов мороза. В столице республики Якутске – 39 градусов мороза.

"В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории республики Саха (Якутия) в период сильного похолодания комиссия решила ввести режим "Повышенная готовность" для органов управления сил Якутской территориальной подсистемы РСЧС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с холодами существует высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики, увеличения количества пожаров в жилых домах, ДТП, а также затруднения работы аэропортов из-за морозного тумана.