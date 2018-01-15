"Яхту Сталина" выставили на продажу за 20 миллионов рублей

Московское речное пароходство (МРП) продает построенный в 1934 году теплоход «Максим Горький», известный как «яхта Сталина», пишет «Коммерсант».

Переговоры о продаже теплохода идут с Азербайджанским каспийским морским пароходством и администрацией Нижнего Новгорода, сообщил изданию гендиректор МРП Константин Анисимов.

Решение продать теплоход, по словам Анисимова, было принято из-за слишком высокой стоимости его эксплуатации.

Сделку компания рассчитывает закрыть в первом квартале текущего года. О какой сумме идет речь, в МРП уточнять не стали. По данным источников «Коммерсанта» на рынке, речь идет примерно о 20 миллионах рублей.

В администрации Нижнего Новгорода «Ъ» заверили, что не собираются покупать теплоход, он рассматривался как одна из точек музейно-туристического проекта «По Руси с Максимом Горьким». В частности, обсуждалась возможность переместить судно на набережную Нижнего Новгорода и устроить там музей под открытым небом <…>. В Азербайджанском каспийском морском пароходстве на запрос «Ъ» не ответили.