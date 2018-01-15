Видео с неудачливым фокусником стало вирусным. ВИДЕО

В Сети было опубликовано видео с бразильцем Итало Фернандесом, который демонстрировал трюк с парящим в воздухе металлическим шаром. Совершая манипуляции руками, он словно поддерживал этот шар в воздухе. Однако супруга мужчины ненароком раскрыла обман.

Женщина пришла на кухню и принялась искать половник, который, как оказалось, использовал Фернандес. Зажав его ручку подмышкой, он демонстрировал на камеру лишь металлический ковш, создающий иллюзию шара.

Заметив это, супруга подошла к мужчине и ударила его кастрюлей по голове, забрав половник. Ролик приобрел в Сети вирусную популярность, собрав за неделю почти 700 тысяч репостов и сотни тысяч лайков, пишет korrespondent.net