Экс-ректор киевского вуза украл сантехнику и мебель

В Киеве ректор одного из частных высших учебных заведений в 2017 году с помощью средств на банковском счете вуза приобрел товары для ремонта на сумму более 270 тыс. грн. Керамическую плитку, сантехнику, мебель для ванных комнат и кухни на баланс вуза ректор не записал, присвоив их себе.

"Ректор вывез их с территории учебного заведения и распорядился по своему усмотрению", – сообщили в столичной прокуратуре. Ректору, который сейчас уже отстранен, сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Дело уже расследовали, обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы, пишет korrespondent.net

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