Случаев ОРВИ в столице стало больше на 12%

Число случаев острых респираторных заболеваний выросло на 12% по сравнению с прошлой неделей. Об этом заявил глава Управления здравоохранения мэрии столицы Михай Молдовану.

За последнюю неделю в столице были зарегистрированы около 2 000 новых случаев заболевания ОРВИ, передает Молдпрес.

«Наиболее уязвимыми являются дети до 6 лет. Число случаев заболевания вирусными инфекциями увеличилось, поскольку дети вернулись с каникул, а передача вируса происходит аэрогенным путем. В настоящее время, ситуация стабильна, мы будем отслеживать данные в ближайшие недели», - сказал Молдовану.

Он уточнил, что до настоящего времени в столице были подтверждены три случая сезонного гриппа. «В первом случае гриппом заболел 12-летний ребенок, в настоящее время он проходит лечение в частном медицинском учреждении. Наиболее востребованным медицинским учреждением является Муниципальная клиническая больница №1, где только сегодня утром были госпитализированы 142 ребенка», - подчеркнул Михай Молдовану.

Кроме того, увеличилось число обращений от граждан без определенного места жительства. Было зарегистрировано четыре случая гипотермии.

Врачи предупреждают население потреблять как можно больше фруктов и овощей, избегать многолюдных мест, не злоупотреблять алкоголем и курением, а при появлении первых симптомов болезни обращаться за медицинской помощью.