Столичная Рождественская ярмарка в цифрах

Более одного миллиона человек посетили Рождественскую ярмарку, организованную в Кишиневе, в период с 15 декабря по 14 января.

За это время ярмарку посетили более 5 000 детей из социально уязвимых семей, школ-интернатов и Приднестровья, передает Молдпрес.

На ярмарке ежедневно выступали этно-фольклорные ансамбли и местные артисты. Кроме того, в этот период на ярмарке двое молодых людей попросили руку и сердце своих избранниц, а вчера была организована Рождественская лотерея.

Организаторы ярмарки отметили, что движение по ул. 31 августа 1989 в периметре улиц Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина возобновится на следующей неделе.

В этом году ярмарка проходила под лозунгом «Рождество дома», в ней приняли участие более 20 экономических агентов.