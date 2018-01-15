Переход должен стартовать в феврале 2018 года. Правда, маршрут пока не разглашается. Известно только, что поход приурочен к 100-летнему юбилею Рязанского училища ВДВ имени В.Ф. Маргелова, передает Вести.ру.

Рязанский военный ВУЗ – один из старейших в России. Его формирование началось еще в 1918 году, когда в городе было создано пехотное училище. Потом в нем постепенно стали готовить командиров для подразделений ВДВ. А в 1964 году учебное заведение было окончательно переименовано в Высшее воздушно-десантное командное училище.