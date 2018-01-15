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В скором времени мэрия Кишинева выплатит компенсации за отопление
// фото: Sputnik Молдова
14:25, 15 Jan 2018
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В ближайшее время муниципий выплатит компенсации за отопление, в том числе погасит задолженности по ноябрю и декабрю сообщили сегодня на оперативном заседании коммунальных служб. По данным властей, к задержке с выплатами привели бюрократические проволочки.

Заявления на компенсации подали около 28 тысяч жителей столицы и пригородов. Нужная сумма в бюджете была предусмотрена.

Только если до сих мэрия перечисляла деньги предприятию Инфоком, то сейчас этим занимается Расчетная компания Info Bon. В ближайшие дни ситуация разрешится. На компенсации в 2018 году направят 97 миллионов леев. 




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