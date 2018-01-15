В усадьбе Манук-бея реставрировали еще два туристических объекта

Завершена реставрация двух туристических объектов музейного комплекса "Усадьба Манук-бея" в Хынчештах.

Как сообщает Молдпрес, проект внедряет Агентство регионального развития "Центр". Стоимость проделанных работ составляет около 12 млн. леев, которые выделил Национальный фонд регионального развития. Работы еженедельно оценивала приемная комиссия.

«Речь идет о реставрации дома Ионицэ Яманди и дома управляющего. В последнем объекте будет устроен мини-отель, а в первом – музей», - уточнили в агентстве.

Работы являются частью регионального проекта "Открытие туристического маршрута (Вама Веке – Лэпушна) путем реставрации объектов исторического наследия: усадьбы Манук-бея в г. Хынчешть, гето-дакского поселения в с. Столничень".

Стоимость этого регионального проекта - 23,5 млн. леев.