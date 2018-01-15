Стереотип или когнитивное нарушение? Учёные разобрались в природе "мамнезии"

Многие будущие мамы замечают, что в период ожидания малыша их когнитивные функции немного нарушаются. Речь идёт о забывчивости, рассеянности, неспособности сосредоточиться и так далее. Такое явление учёные называют "мамнезией". Некоторые специалисты не рассматривают его всерьёз и считают по большей части надуманным. Другие же отмечают, что "мамнезия" – это не социальный стереотип, а реальные изменения в работе ЦНС.

В ходе новой работы учёные из Университета Дикина (Австралия) доказали, что когнитивные изменения не просто присутствуют, но и поддаются измерениям, передает Вести.ру.

Как уже говорилось выше, "мамнезия" чаще всего проявляется не в глобальных изменениях, таких как потеря памяти, например, а в мелких, чаще всего бытовых, ситуациях. Будущие мамы забывают, куда положили ту или иную вещь, они начинают распыляться и не могут сосредоточиться на одной задаче (например, на чтении), теряют нить разговора. Многие беременные отмечают, что им приходится полагаться на заметки, чтобы оставаться организованными.

Ранее эксперты уже пытались изучить этот феномен. Так, метаанализ работ, проведённый в 2007 году, показал, что эффект мамнезии проявляется по-разному для разных типов памяти.

В ходе новой работы авторы проанализировали содержание 20 исследований, в том числе и тех, что проводились после 2007 года и рассматривали различные когнитивные изменения в период беременности (которые касаются не только памяти).

В общей сложности в самых разных тестах приняли участие 1230 женщин – 709 беременных и 521 не вынашивающая младенца (контрольная группа).

В целом, как и предполагалось, когнитивные функции будущих мам сильно отличались от таковых у контрольной группы. Причём снижаться они начинали в течение первого триместра беременности, а особенно сильно нарушения проявлялись в третьем триместре, отмечают авторы.

Эти данные согласуются с результатами исследования 2016 года, которое показало, что мозг женщины во время беременности меняется структурно: снижается объём серого вещества в средней передней и задней коре головного мозга. Впрочем, эти изменения не являются негативными, скорее наоборот: они помогают матери лучше заботиться о ребёнке.

Ведущий автор новой работы Линда Бирн пояснила в интервью информационному порталу ABC причину, по которой у женщин в положении снижается объём серого вещества. По мнению её команды, эти области "вербуются" для выполнения задач, связанных с воспитанием детей, поэтому такие функции, как память и социальное познание, временно снижаются.

По словам специалистов, понадобятся дополнительные исследования, чтобы выяснить, как когнитивные нарушения сказываются на качестве жизни беременных женщин и имеют ли они реальную угрозу. Кроме того, нужно также понять сам механизм, лежащий в основе "мамнезии".

Это очень важно, несмотря на то, что медики отмечают: даже жалуясь на забывчивость и рассеянность, женщины, тем не менее, сохраняют деятельность мозга в нормальном функциональном диапазоне."Эти небольшие сокращения эффективности во время беременности заметны самим беременным женщинам и, возможно, их близким, – добавляет соавтор работы Мелисса Хейден. – Проявляются они в основном как незначительные "промахи" памяти, но более серьёзные последствия (например, снижение производительности труда или неспособность выполнять сложные задачи) менее вероятны".