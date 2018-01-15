Многие будущие мамы замечают, что в период ожидания малыша их когнитивные функции немного нарушаются. Речь идёт о забывчивости, рассеянности, неспособности сосредоточиться и так далее. Такое явление учёные называют "мамнезией". Некоторые специалисты не рассматривают его всерьёз и считают по большей части надуманным. Другие же отмечают, что "мамнезия" – это не социальный стереотип, а реальные изменения в работе ЦНС.
В ходе новой работы учёные из Университета Дикина (Австралия) доказали, что когнитивные изменения не просто присутствуют, но и поддаются измерениям, передает Вести.ру.
Как уже говорилось выше, "мамнезия" чаще всего проявляется не в глобальных изменениях, таких как потеря памяти, например, а в мелких, чаще всего бытовых, ситуациях. Будущие мамы забывают, куда положили ту или иную вещь, они начинают распыляться и не могут сосредоточиться на одной задаче (например, на чтении), теряют нить разговора. Многие беременные отмечают, что им приходится полагаться на заметки, чтобы оставаться организованными.
Ранее эксперты уже пытались изучить этот феномен. Так, метаанализ работ, проведённый в 2007 году, показал, что эффект мамнезии проявляется по-разному для разных типов памяти.
В ходе новой работы авторы проанализировали содержание 20 исследований, в том числе и тех, что проводились после 2007 года и рассматривали различные когнитивные изменения в период беременности (которые касаются не только памяти).
В общей сложности в самых разных тестах приняли участие 1230 женщин – 709 беременных и 521 не вынашивающая младенца (контрольная группа).
В целом, как и предполагалось, когнитивные функции будущих мам сильно отличались от таковых у контрольной группы. Причём снижаться они начинали в течение первого триместра беременности, а особенно сильно нарушения проявлялись в третьем триместре, отмечают авторы.
Эти данные согласуются с результатами исследования 2016 года, которое показало, что мозг женщины во время беременности меняется структурно: снижается объём серого вещества в средней передней и задней коре головного мозга. Впрочем, эти изменения не являются негативными, скорее наоборот: они помогают матери лучше заботиться о ребёнке.
Ведущий автор новой работы Линда Бирн пояснила в интервью информационному порталу ABC причину, по которой у женщин в положении снижается объём серого вещества. По мнению её команды, эти области "вербуются" для выполнения задач, связанных с воспитанием детей, поэтому такие функции, как память и социальное познание, временно снижаются.
По словам специалистов, понадобятся дополнительные исследования, чтобы выяснить, как когнитивные нарушения сказываются на качестве жизни беременных женщин и имеют ли они реальную угрозу. Кроме того, нужно также понять сам механизм, лежащий в основе "мамнезии".
Это очень важно, несмотря на то, что медики отмечают: даже жалуясь на забывчивость и рассеянность, женщины, тем не менее, сохраняют деятельность мозга в нормальном функциональном диапазоне."Эти небольшие сокращения эффективности во время беременности заметны самим беременным женщинам и, возможно, их близким, – добавляет соавтор работы Мелисса Хейден. – Проявляются они в основном как незначительные "промахи" памяти, но более серьёзные последствия (например, снижение производительности труда или неспособность выполнять сложные задачи) менее вероятны".
Комментарии
- NASA будет использовать пульсары для ориентации в космосе
- Ученые открыли гены, способные вылечить паралич после травмы спины
- Кардиологи назвали самое полезное среди пищевых масел
- NASA показало облачные пояса в южном полушарии Юпитера
- Найденный в Египте метеорит оказался уникальным для Солнечной системы
- Ученые обнаружили неожиданный вред фастфуда
- Почему зимой люди часто набирают вес
- Найденный в Австралии метеорит оказался осколком неизвестного астероида
- Новая карта отражает благосостояние народов мира
- Названо предназначение тайной комнаты в пирамиде Хеопса
- Появилось новое видео со стройки Apple Park
- В ЕС появилась группа по борьбе с фейковыми новостями
- Гражданин Молдовы напал на петербуржца с ножом
- Тренер и футбольный судья Ион Клипа погиб в аварии в Новоаненском районе
- NASA будет использовать пульсары для ориентации в космосе
- ДТП на трассе Бендеры-Кишинёв: пять жертв, автомобили разбиты всмятку. ФОТО
- Кардиологи назвали самое полезное среди пищевых масел
- Подробности трагедии у села Тодирешты. ВИДЕО
- Побережье Одессы покрылось сосульками-гигантами. ФОТО
- Появилось видео из падающего в море самолета в Турции
- СМИ узнали, какое наследство оставил жене и дочери Михаил Державин
- В столичном парке Штефана чел Маре объявили тревогу: район оцеплен полицией
- Незаконный бизнес с автомобильными запчастями главы советников Усатого
- Аллигаторы вмерзли в лед из-за аномальных холодов в США. ВИДЕО
- Хирург, оставлявший свои инициалы на печени пациентов, избежал тюрьмы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для деловых начинаний. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW