Коллекционный Mercedes утопили в смоле

Новое поколение внедорожника Mercedes-Benz G-Class представили в рамках автосалона в Детройте, и посетители выставки однозначно его заметят: уже на входе их будет встречать гигантский арт-объект от Mercedes-Benz, ради которого не пожалели ни классический "Гелик", ни десятки тонн смолы.

На входе в Кобо-центр, где будет проходить Детройтский автосалон, установлен огромный брусок из синтетической смолы, в центре которого в буквальном смысле слова застыл самый настоящий Mercedes-Benz G-Class 1979 года.



Этот впечатляющий арт-объект продолжает тематику, выбранную автопроизводителем для премьеры очередного поколения культового "Гелика": внедорожник дебютирует под девизом "Сильнее времени". Застывший в смоле автомобиль выглядит, словно доисторический артефакт в куске чистого янтаря. Как говорят в компании, это намек на то, что "ДНК" знаменитой модели неподвластна времени и живет до сих пор, в том числе - и в новом поколении G-Class.

Инсталляция достигает 5,5 метра в длину, 2,55 метра в ширину и 3,1 метра - в высоту. Вес куска смолы с автомобилем достигает почти 45 тонн, а на создание композиции ушло 90 дней, передает Вести.ру.



Смысл, заложенный в арт-объекте, становится понятен при одном только взгляде на новое поколение G-Class (официально модель представят на днях, но его внешность уже давно рассекречена). Легендарный "Гелик" не претерпел никаких кардинальных изменений в плане дизайна и сохранил все тот же классический кузов. Правда, по всем другим параметрам изменений и модернизаций хватает.



Известно, что новую независимую переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах создали совместно с отделением AMG. Причем рычаги крепятся напрямую к раме, без промежуточного подрамника. Ход передней подвески на отбой/сжатие составляет 85/100 мм, у задней - 82/142 мм.

Передний ведущий редуктор и задний неразрезной мост - новые. Причем задний мост теперь удерживают не 2, а 4 продольные тяги, что увеличивает ход подвески. Рулевое управление теперь реечное, с электроусилителем.

Производитель сообщает, что новый G-Class способен преодолеть 100-процентный подъем (это 45 градусов). Клиренс между осями вырос с 236 до 241 мм, а глубина проходимого брода увеличилась с 0,6 до 0,7 м. Углы въезда, съезда и опрокидывания выросли на 1 градус и теперь составляют 30, 31 и 26 градусов соответственно.