Женщина зарезала своего мужа в Флорештском районе

Во Флорештском районе женщина зарезала собственного мужа. Трагедия произошла в селе Чутулешть.

В то время супруги находились в гостях у тети женщины. В какой-то момент между мужем и женой вспыхнула ссора, в ходе которой 32-летняя женщина схватила нож и нанесла своему 38-летнему супругу удар прямо в сердце.

Мужчина скончался на месте, пишет unimedia.info. Возбуждено уголовное дело по статье “убийство по неосторожности”. Женщина была задержана на 72 часа. Если ее вина будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное заключение, пишет aif.md





