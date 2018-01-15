В Британии выпускной экзамен сдала 80-летняя балерина

Восьмидесятилетняя Барбара Питерс из Галифакса стала самой взрослой балериной страны, сдав квалификационный экзамен в Королевской академии танцев в Лондоне.

По данным The Daily Mail, танцовщица сдала экзамен в прошлую среду, накануне своего 80-летнего юбилея. Это произошло спустя 58 лет после того, как Питерс выдержала предыдущее испытание.

Барбара призналась журналистам, что начала танцевать, когда ей было всего два года. Свой первый танцевальный экзамен сдала в возрасте девяти лет. С тех пор вся ее жизнь была посвящена танцу. В 1957 году дочь механика и служанки получила место в академии танцев в Лондоне. Она не смогла выиграть грант и работала кассиром в автобусе, чтобы оплатить свое обучение.

После окончания академии Барбара открыла танцевальную школу для детей и воспитала тысячи танцовщиков. В 2015 году миссис Питерс снова пошла учиться - в балетный класс для взрослых, который открыла ее дочь. Тогда она задумалась о сдаче экзамена - в 1950-х годах в лондонской академии не было седьмого класса для балерин, как сейчас. И она начала тренироваться по два часа в день, передает newsru.com.

"Пока я не собираюсь останавливаться. Есть еще экзамен для восьмого класса, и я хотела бы попробовать", - говорит балерина.