Кардиологи назвали самое полезное среди пищевых масел

Если принимать кокосовое масло каждый день на протяжении четырех недель, то можно снизить личный риск болезни сердца и инсульта, говорит новое исследование Кембриджского университета. Было проведено исследование с участием 94 добровольцев 50-75 лет. На начало исследования ни у кого не фиксировались кардиологические недуги или диабет.

Добровольцев разбили на три группы и попросили употреблять 50 граммов (примерно три столовые ложки) кокосового масла, оливкового масла или несоленого сливочного масла ежедневного в течение четырех недель. Эксперты хотели проверить, как потребление указанных жиров повлияет на уровень холестерина у добровольцев, передает meddaily.ru.

Оказалось, добровольцы, потреблявшие сливочное масло, в среднем демонстрировали 10%-й рост показателей липопротеинов низкой плотности ("вредного холестерина"). В группе потреблявших оливковое масло наблюдалось незначительное снижение показателей липопротеинов низкой плотности и 5%-й рост уровня липопротеинов высокой плотности ("полезного холестерина").

А вот в группе людей, потреблявших кокосовое масло, отмечалось самое значительное повышение концентрации липопротеинов высокой плотности (в среднем 15%-й скачок).

Сливочное масло не производило выраженного позитивного эффекта.