Французская актриса Картин Денев извинилась перед жертвами сексуальных домогательств, которых могло обидеть подписанное ею открытое письмо за право мужчин "приударять" за женщинами, и разъяснила свою позицию в ежедневной газете Libération.
речь идет об открытом письме, опубликованном в Le Monde и подписанном сотней представительниц интеллигенции. В нем говорится, что кампания против сексуального насилия и домогательств, развернувшаяся по следам скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, превращается в охоту на ведьм, пуританство и публичную травлю мужчин вместо обличения настоящих преступников. Подписавшие письмо женщины выступили за право мужчин оказывать противоположному полу знаки внимания, отметив, что "достаточно проницательны, чтобы не путать неловкие ухаживания с сексуальным насилием", передает newsru.com.
Письмо вызвало в основном отрицательную реакцию. Французские феминистки обвинили Денев и других подписавшихся в том, что они пытаются оправдать насильников и заново выстроить стену молчания вокруг этой темы. Итальянская актриса Азия Ардженто, ранее обвинившая Вайнштейна в принуждении к оральному сексу, назвала в своем Twitter позицию Денев и ее сторонниц "внутренним женоненавистничеством, которое безвозвратно перекроило им мозги".
Отвечая на критику в Libération, Денев отметила, что в резонансном письме ничего не говорится в защиту домогательств, иначе она бы его не подписала. "Мне не нравится характерная черта нашего времени, когда каждый чувствует за собой право выступать третейским судьей и выносить приговоры. Времени, когда простые обвинения в социальных сетях приводят к наказанию, отставке, а зачастую и к линчеванию в средствах массовой информации", - пояснила актриса.
Денев рассуждает, что популярный во французских соцсетях хештег #BalanceTonPorc (в переводе - "Донеси на свою свинью", эквивалент американского хештега #MeToo, под которым жертвы насилия и домогательств рассказывают свои истории) не что иное, как призыв к доносительству. "Кто может заверить меня, что обойдется без манипуляций и ударов ниже пояса? Что не будет самоубийств невинных? Мы должны жить вместе, без всяких "свиней" и "шлюх", - написала звезда, признав, что текст в Le Monde был ярким, но не идеально верным.
Денев также выразила опасение, что кампания приведет к чисткам в искусстве. "Сожжем книги де Сада? Назовем Леонардо да Винчи педофилом и вычеркнем все его картины? Уберем из музеев Гогена? Уничтожим рисунки Эгона Шиле? Запретим записи Фила Спектора? Атмосфера цензуры повергает меня в безмолвие и заставляет беспокоиться о будущем нашего общества", - отметила французская актриса.
Тем, кто критикует ее за отсутствие феминистических взглядов, Денев напомнила, что в 1971 году была в числе 343 "шлюх", подписавших манифест видной феминистки Симоны де Бовуар за отмену уголовного наказания за аборты и признавшихся в том, что сами делали аборт. "Вот почему я хочу сказать консерваторам, расистам и традиционалистам всех родов, которые выбрали своей стратегией поддержать меня, что я на это не поведусь. Напротив, они не дождутся от меня ни благодарности, ни дружбы. Я свободная женщина и такой останусь", - заключила Картин Денев.
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авторы издания DW