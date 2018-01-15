Мужчина бросил две гранаты во двор дома предпринимателя в Сынджере

Между предпринимателем, занимающимся продажей овощей и фруктов и 56-летним местным жителем вспыхнула ссора. Спустя несколько дней разгневанный мужчина пришел к дому экономического агента и бросил ему во двор две гранаты, сообщает deschide.md.

Взорвалась, правда, только одна из них, однако вторая продолжала представлять опасность для жильцов дома.

Жена экономического агента рассказала, что не сразу поняла, что речь идет о боеприпасах. Она подумала, что это петарда. Только на следующий день они нашли остатки взорванной гранаты и заметили вторую. Семья вызвала полицию.

"Хорошо, что никто не пострадал, потому что боеприпасы, будучи старыми, могли взорваться в любой момент, в том числе в руке того, кто кинул их", – отметил примар Сынджеры Валериу Поятэ.

Задержанного мужчину подозревают по трем статьям: покушение на убийство, хранение боеприпасов, хулиганство. Злоумышленник признался в содеянном, пишет aif.md.

Прокуроры вместе с полицией сектора Ботаника провели обыски в доме подозреваемого, где нашли и другие боеприпасы.

По словам задержанного, гранаты он купил еще в 1992 году для рыбалки. Известно, что по крайней мере одна из них имеет дальность поражения 50 метров.