Подробности трагедии у села Тодирешты. ВИДЕО

Автокатастрофа произошла этим утром возле села Тодирешты Новоаненского района. В результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще две женщины получили ранения и были госпитализированы.

"С места аварии провезли двух пациенток. Их отправили в реанимацию и оказали необходимую помощь. Они в сознании, но их состояние достаточно тяжелое", - рассказал глава отделения скорой помощи Института скорой помощи Игорь Куров.



"Мы заслушали очевидца, который сообщил, что машина марки Ауди с приднестровскими номерами на высокой скорости выехала на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем марки Дачия", - сообщил глава ИП, Новые Анены Валерий Кодряну.





В машине марки Дачия находились пять человек, трое, в том числе двухлетний ребенок, погибли.



"Три машины Службы спасателей прибыли на место аварии. Они разблокировали пострадавших и достали тела погибших", - сказал глава СЧС, Новые Анены Дорин Кандыба.



Родственники и близкие могут узнать информацию о погибших и пострадавших по телефону спасателей 901.