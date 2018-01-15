Новогоднюю елку для столицы спилили незаконно: ее владельцу грозит штраф

Полторы тысячи леев штрафа может заплатить владелец елки, которая украшала центральную площадь столицы в зимние праздники.

Экологическое агенство Кишинева установило, что дерево спилили нелегально. Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду выразила готовность разделить расходы, так как устанавливали елку в субботу и получать разрешение было некогда.



"Эти люди, насколько мне известно, не будут предъявлять к нам никаких претензий. Мы с ними в хороших отношениях. Но если им придется что-то заплатить, мы решим вместе, как поступить", - заявила и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



Елку оценили в 10 тысяч леев, но владельцы не взяли деньги, их отдали на благотворительность.