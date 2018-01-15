Побережье Одессы покрылось сосульками-гигантами. ФОТО

Пользователи социальных сетей делятся удивительными фотографиями с побережья Черного моря – в Одессе из-за резкого температурного скачка начала замерзать морская вода.

Как пишет politeka.net, само море пока не замерзло, однако, например, на набережной «Ланжерона» гигантскими сосульками покрылся местный арт-объект «Дом Солнца».

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в понедельник, 15 января снегом засыплет весь восток страны – Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую области. Выпадет снег и в Полтавской, Николаевской, Херсонской областях.

При этом температура воздуха ощутимо не снизится – на востоке и в центре Украины днем от 2 до 4 градусов мороза, на западе – от 1 до 3 градусов ниже нуля, пишет УНИАН.