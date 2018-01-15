В китайском цирке дрессированные лев и тигр атаковали лошадь

В цирке китайской провинции Хэбэй лошадь подверглась нападению дрессированных тигра и львицы, пишет Daily Mail. Инцидент был снят на видео, после чего обнародован в Сети.

В ролике показано, как животное бегает кругами по арене, пытаясь стряхнуть с себя тигра и львицу. Помощь ей оказывают дрессировщики, которые бьют хищников специальными хлыстами.

После длительного противостояния лошади все же удается избавиться от своих преследователей, пишет korrespondent.net

Один из работников цирка, комментируя произошедшее, называет поведение хищников нормальным. Также он сообщает, что в итоге инцидента лошадь получила "незначительные повреждения".