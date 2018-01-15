Появились две новые криптовалюты

Состоялся новый хардфорк криптовалюты Bitcoin, в результате которого появилась криптовалюта World Bitcoin (WBTC). Цель проекта, по словам его создателей, – это строительство "глобальной прикладной инфраструктуры". Хардфорк произошел 12 января на блоке 503 888, сообщает Insider.pro.

Отмечается, что общее количество World Bitcoin составит 2,121 млрд. Из них 21 млн останутся под контролем организации WBTC Foundation, которая будет использовать их для маркетинга, создания глобальной экосистемы и разработки новых функций, пишет korrespondent.net

Держатели биткоина могут получить WBTC в соотношении 1 BTC:100 WBTC.

Кроме того, в сети Bitcoin Cash состоялся хардфорк Bitcoin Candy. Держатели BCH могут получить CDY в соотношении 1 BCH:1000 CDY. По словам создателей, проект должен защитить криптовалюту от гипотетической угрозы квантовых вычислений.