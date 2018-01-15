Названы самые сексуальные мужчины в истории

Редакция популярного журнала Harper's Bazaar обнародовала список самых сексуальных мужчин за последние 60 лет. В перечень с неранжируемыми местами вошли Марлон Брандо, Брэд Питт, Джаред Лето и Леонардо Ди Каприо.

В целом редакция включила в список 50 знаменитостей из разных сфер, начиная от актеров и музыкантов, и заканчивая спортсменами, пишет korrespondent.net

К числу наиболее "горячих" мужчин авторы издания также причислили Клинта Иствуда, Ричарда Гира, Курта Кобейна, Джорджа Клуни, Рики Мартина, Хита Леджера, Фарелла Уильямс, Джастина Тимберлейка, принца Гарри, Орландо Блума, Райана Гослинга, Брэдли Купера, Дэвида Бекхэма, Элвиса Пресли, Джеймса Дина и других.