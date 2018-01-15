В вашингтонском метро сошел с рельсов поезд с 60 пассажирами

Поезд метро, в котором находились 60 пассажиров, сошел с рельсов в Вашингтоне на "красной" линии, никто не пострадал, сообщает в Twitter управление городских пассажирских перевозок.

"Поезд на "красной линии", перевозивший 60 пассажиров, сошел с рельсов за пределами станции Farragut North. О пострадавших не сообщается. На месте происшествия находятся службы экстренной помощи", — говорится в сообщении.

По информации управления, всех пассажиров эвакуировали из поезда без происшествий, пишет РИА Новости

"Никто не пострадал. "Красная" ветка метро работает на двух участках: от станции Shady Grove до Dupont и от Glenmont до Judiciary Square. Между станциями Dupont и Judiciary Square курсируют автобусы", — отмечает управление.

Причина инцидента не сообщается.







