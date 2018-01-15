Британские истребители поднялись в воздух из-за "российских самолетов"

Истребители британских ВВС Typhoon подняли в воздух c авиабазы Лоссимут в Шотландии из-за поступившего сигнала, предположительно, о российских самолетах. Об этом рассказали в Минобороны страны.

"Самолеты вылетели сегодня утром, это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем обеспечить дополнительной информации до завершения миссии", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

По данным СМИ, бельгийские ВВС также вылетели для сопровождения "российских самолетов". Издание Soir со ссылкой на неназванный военный источник сообщило, что для их сопровождения над акваторией Северного моря поднялись два самолета F-16. Официального подтверждения этой информации не последовало, пишет РИА Новости

Бельгия с прошлой недели отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса. Эту миссию она поочередно выполняет с нидерландскими ВВС. Как отмечает издание, оперативная процедура реагирования предполагает вылет в течение нескольких минут двух F-16 в случае появления не идентифицированных самолетов или летательных аппаратов, с которыми потерян контакт по радиосвязи.

Британия применяет подобную практику не впервые. Несколько раз в год истребители ВВС Соединенного Королевства взлетают для сопровождения российских военных самолетов, приближающихся к ее границам.

Кроме того, британские военные неоднократно сопровождали российские корабли. Так, 8 января с этой целью в Ла-Манш направили сторожевое судно Westminster.

В конце декабря туда же отплыло судно Tyne для сопровождения российского лайнера, который, по мнению британской стороны, мог собирать разведывательную информацию.

Спустя два дня британский фрегат St. Albans сопроводил российский корабль "Адмирал Горшков", когда тот находился близ британских территориальных вод в Северном море. Тогда министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что "не колеблясь будет защищать британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".

При этом российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что все российские самолеты и корабли перемещаются в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают границ других государств.







