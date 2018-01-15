В Сети показали фото нового бюджетного iPhone SE

В Сети инсайдеры опубликовали фото самого бюджетного смартфона компании Apple iPhone SE второго поколения, который должен выйти только в июне.

На снимке видно, что девайс получил стеклянную заднюю панель, как и флагман iPhone X. Стоит отметить, что она является не просто частью дизайнерского решения, так как помогает при синхронизации устройства с беспроводной зарядкой.

При этом стало известно, что у SE 2, как и у флагмана 2016 года, вероятно, будет процессор A10 Fusion, два гигабайта встроенной памяти и одинарная 12-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой, расположенной ниже.

Отмечается, что новый смартфон можно будет купить не более чем за 500 долларов, пишет life.ru

Говоря о сроках выхода нового телефона Apple, напомним, что его могут презентовать уже в июне на всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple (WWDC).