NASA будет использовать пульсары для ориентации в космосе

Специалисты NASA предложили использовать излучение пульсаров для ориентации в глубоком космосе. Для проверки этой идеи будет использоваться проект SEXTANT. Космический аппарат соберёт сигналы от десятков пульсаров и максимально точно сможет определить положение в пространстве в любой момент времени, сообщает NASA.

В глубоком космосе практически нет ориентиров, позволяющих космическим кораблям будущего ориентироваться на местности. Однако космические исследования требуют максимально точной навигации. Как же поступить в этом случае? Специалисты NASA предлагают использовать для привязки излучение пульсаров.

Пока нет точного подтверждения, но, скорее всего, пульсары — это очень далёкие от нас нейтронные звёзды с магнитным полем, наклонённым к оси вращения. За счёт этого они служат источником излучения с очень стабильной частотой. В прошлом году на Международную космическую станцию был запущен специальный инструмент SEXTANT для определения ориентации при помощи излучения пульсаров, пишет life.ru

При перемещении МКС из-за изменения положения станции меняются тайминги приходящих в прибор вспышек излучения с пульсаров. Благодаря этому система пересчитывает и определяет точные координаты нахождения в космическом пространстве. Подобные методы ориентации дают очень небольшую по космическим меркам ошибку — от 5 до 15 километров.

Понятно, что пока при работе в Солнечной системе подобные технологии нужны не так сильно, однако, отправляя космический корабль в открытый космос, не забудьте поставить на него SEXTANT.