Тренер и футбольный судья Ион Клипа погиб в аварии в Новоаненском районе

Среди пяти жертв трагической аварии возле села Тодирешты Новоаненского района оказался бывший футболист, тренер и футбольный судья Ион Клипа.

Согласно информации, мужчина остановил попутную машину и отправился домой в Анений Ной. Вскоре водитель попутки выехал на встречную полосу в результате чего произошла авария.



Ион Клипа родился в селе Прутень Фалештского района. Сделал прекрасную карьеру в фэлэштском "Кристалле" и кишиневском "Динамо", с которыми стал чемпионом Молдовы как в качестве игрока, так и тренера.



Среди его самых известных учеников - Лилиан Попеску и Сергей Рогачев.



В последний годы Ион Клипа тренировал местную команду "Anina" в Анений Ной, был замначальника спортивной школы и председателем комитета судей в Футбольной ассоциации Новых Анен.



За выдающиеся заслуги в 2017 году получил Орден «За заслуги» Молдавской федерации футбола.



19 января ему исполнилось бы 65 лет.





