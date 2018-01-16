Умерла вокалистка рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан

Умерла вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Певица ушла из жизни в возрасте 46 лет, передает ТАСС.

"Солистка The Cranberries находилась в Лондоне для сессии звукозаписи. Другие подробности пока недоступны", — цитирует представителя исполнительницы РИА Новости.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру, записала два альбома. О'Риордан также сыграла эпизодическую роль в фильме "Клик: с пультом по жизни", записала песню "Ave Maria" для саундтрека к фильму "Страсти Христовы". Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran, у них родилось пятеро детей.